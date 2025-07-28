CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı, Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yer alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletildiği belirtilen “Ücretsiz Girişli Halk Plajı”na dair yaşadıklarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Plajın girişinde bulunan "Ücretsiz Girişli Halk Plajı" tabelasını göstererek açıklama yapan Denizaslanı, tabelada yazan ifadelerin uygulamada geçerli olmadığını savundu. Plaja girişin teknik olarak ücretsiz olduğunu ancak kullanım sürecinde birçok hizmet için yüksek ücretler talep edildiğini ifade etti.

ÜCRETSİZ PLAJA GİRMEK 365 LİRA

Denizaslanı, plaja arabayla girişte 85 TL otopark ücreti ödediğini, şezlong başına 280 TL, loca kiralamak isteyenlerin ise 1.500 TL ödemek zorunda kaldığını belirtti. Plaj içinde bir fincan kahvenin fiyatının da 200 TL olduğunu dile getiren Denizaslanı, toplamda 565 TL harcadığını söyledi.

Sosyal medya paylaşımında, “Diyelim ki Bodrum’a öğrenci ya da asgari ücretli biri olarak geldiniz. Bakanlık tarafından işletilen ve ücretsiz olduğu belirtilen bu plajı görünce sevindiniz. Ancak gerçek durum farklı,” ifadelerine yer veren Denizaslanı, “Halk plajı" ifadesinin sadece tabela üzerinde kaldığını” belirterek uygulamayı eleştirdi.