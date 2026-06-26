Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından üretilen Arslan Homojenize Yarım Yağlı Yoğurt 500 gram ürünü de dahil edildi.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen inceleme ve analizlerde, söz konusu üründe mevzuatta belirtilen kriterlere uygun olmayan yağ oranı tespit edildi. Analiz sonucunda ürünün etiketinde yer alan değerlerle uyumsuzluk bulunduğu gerekçesiyle listeye eklendiği bildirildi.

ÜRETİCİ FİRMA İLE ARSLAN MARKASI ARASINDAKİ BAĞ

Bakanlığın yayımladığı listede üretici olarak Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin adı yer alırken, tüketicilerin yakından tanıdığı Arslan markasıyla olan ilişki dikkat çekti.

Yapılan incelemelerde, firmanın internet sitesindeki "Hakkımızda" bölümünde yer alan "2020 yılında Arslan Süt Mamulleri markası ile birleşerek Trakya'nın en büyük yoğurt ve ayran üretim kapasitesine sahip firması konumunda yer aldığı görülmektedir" ifadeleri yer alıyor.

FİRMA DOĞRULADI

Gıda Bülteni'nin haberine göre, firma yetkilileri de ürünün, kamuoyunda Silivri ayranı ve yoğurduyla tanınan Arslan Süt Ürünleri markasına ait olduğunu doğruladı.

FİRMA ANALİZ SONUCUNA İTİRAZ ETTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan firma temsilcileri, Bakanlığın analiz sonuçlarına karşı hukuki süreç başlattıklarını ve itirazlarının mahkeme tarafından kabul edildiğini belirtti.

Yetkililer, "Yapılan yağ analizi çok hassas bir işlem. Ufak sapmalar analiz esnasında gerçekleşebiliyor ve sonuçta çok ufak bir sapmayla yağ oranı etikette belirtilenden düşük çıkıyor. Bizim itirazımız yakın zamanda haklı bulundu, mahkemenin yazılı kararını bekliyoruz. Gelir gelmez bakanlığa başvurup tağşiş listesinden markamızın kaldırılmasını talep edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Mahkemenin gerekçeli kararının ardından firmanın, ürünün listeden çıkarılması için resmi başvuruda bulunacağı öğrenildi.