Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 18 Ekim için 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı kodlu uyarı verildi.

BİR UYARI DA BAKANLIKTAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18 Ekim için 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapılan illeri İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce olarak sıraladı.

Kurum, kurumların gerekli tedbirleri aldığını belirterek vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

“Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz”