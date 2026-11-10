Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı vergi borcu ve cezaları bulunan mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasının esaslarını belirledi. Her bir vergi dairesi bazında 5 milyon TL ve üzerinde ödenmemiş vergi borcu bulunanlar ile aynı tutarda veya daha yüksek kesinleşmiş vergi ve cezası olanlar listelere alınacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 597), 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BORÇLARDA 20 KASIM TARİHİ ESAS ALINACAK

Borç listeleri hazırlanırken, 31 Aralık 2025 itibarıyla vadesi dolmuş ancak 20 Kasım 2026 tarihine kadar ödenmemiş vergi ve cezalar esas alınacak.

Ayrıca 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşen vergi tarhiyatları da kamuoyuna duyurulacak.

LİSTELER İKİ AŞAMADA YAYIMLANACAK

Mükelleflere ilişkin bilgiler, ilk aşamada 1-15 Aralık 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan alanlarında yayımlanacak.

İkinci aşamada ise listeler, 16-30 Aralık 2026 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinden erişime açılacak.