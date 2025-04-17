Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yandaş medyada yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda tgrthaber.com.tr internet sitesindeki vergi affı ve yeni yapılandırma paketi haberleri yalanlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan vergi affı ya da yeni bir yapılandırma paketinin gündemde olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan "vergi affı" ve "yeni yapılandırma paketi" ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir.

Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz. "