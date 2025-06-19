Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'den beri yayınladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde 9 gün aradan sonra güncellemeye gitti.



19 Haziran tarihinde listeye eklenen firmalar arasında sucuk, zeytinyağı, peynir ve pekmez gibi çok sayıda ürün grubu yer alırken, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmaların ürünleri ifşa edildi.

SUCUKTE HİLE



Bugüne kadar paylaşılan listelerde en sık hilenin zeytinyağı ve sucuk ürünlerinde yapıldığı görülürken, bugün yapılan değişikliklerde de mevcut tablo değişmedi.



Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre Adana'nın Seyhan ilçesinde üretim yapan Efeköy Et Ürünleri şirketinin 'Tekir Yaylası Gurme Sucukları' markasıyla satışa sunulan dana sucuklarında 'kanatlı eti' tespit edildi.



Ayrıca Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve Mert Kasap adlı işletmede 'Sivrihisar Dövme Sucukları' markası adı altında satılan 'Isıl işlem görmüş dana eti' içerisinde sakatat (kalp) bulundu.

ADANA LİDERLİĞE DEVAM EDİYOR



Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ve taklit ya da tağşiş barındıran ürünler arasında ilk sırada yer alan Adana'dan yeni işletmeler listeye dahil olmaya devam ediyor.



Bakanlık ekiplerinin denetimleri ve laboratuvar testleri sonucunda Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan ve Sadibey markası adı altında satışa sunulan örgü peynirinde süt yağı kullanılmadığı anlaşıldı.





