Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını etkileyecek gıda taklit ve tağşiş tespit çalışmalarında bulunmaya devam ediyor. Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Gurme Şubesi'nden EATALY marka mozzarella, Bakanlığın 6 Şubat tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine ekledi.

Bakanlıktan 06.03.2025 tarihiyle yayımlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine göre Eataly markalı 'mozzarella di bufala (yüzde 100 manda sütünden mozzarella)' ürünü, içeriğinde inek sütü tespit edildiği gerekçesiyle uygunsuz bulundu.

Öte yandan listede toplam 35 yeni ürün yer aldı. Özellikle ısıl işlem görmüş sucuklarda ciddi usulsüzlüklerin yaşandığı ortaya çıktı. Bazı piliç sucuklarda tavuk kafası, sakatat ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Fıstıklı baklava adı altında satılan bir üründe ise gerçek fıstık yerine ay çekirdeği kullanıldığı; taze kaşarların içine bitkisel yağ karıştırıldığı ifşa edildi.