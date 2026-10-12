Son dönemde okullarda yaşanan saldırı olaylarının artması, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni tedbirlere ihtiyaç duyulurken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Asayiş Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, okul güvenliğinin güçlendirilmesi için Emniyet ve Jandarma birimlerine yeni talimatlar verildiğini duyurdu.

KOLLUK KUVVETLERİ OKULDAN ÖNCE GÖREV YERİNDE OLACAK

Bakan Çiftçi, ihtiyaç duyulan okullarda kolluk kuvvetlerinin öğrencilerden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacağını bildirdi. Okul giriş ve çıkış saatleri ile öğle aralarında denetimlerin artırılacağını belirten Çiftçi, güvenlik çalışmalarının okul binalarıyla sınırlı kalmayacağını söyledi.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarına göre, okul çevreleri, öğrencilerin ulaşım güzergâhları, servis araçları, metruk yapılar, parklar ve sosyal alanlar da denetim kapsamına alınacak.