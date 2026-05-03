Mayıs ayının ilk günlerinde tüm Türkiye soğuk hava dalgasına esir olurken, İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji, tam 43 ile sarı kodlu uyarı verirken, Bakanlıktan yapılan açıklamada da vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

BAKANLIK İL İL UYARDI

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güneyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli; Mersin'in batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir çevreleri ile Aydın’ın iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Manisa çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Bursa çevreleri ile Bilecik’in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.