Yeni düzenlemeyle birlikte, içeriğinde kaşar peyniri bulunmayan ürünlerde "kaşarlı" ifadesi kullanılamayacak.
Bu kapsamda pide, tost, sandviç gibi ürünler, içeriğindeki peynir türüne göre açık şekilde tanımlanmak zorunda olacak. Örneğin; artık "kaşarlı tost" ifadesi yalnızca kaşar peyniri içeren ürünler için geçerli olacak, eritme peynirle hazırlanmış ürünler “eritme peynirli tost” şeklinde etiketlenecek.
BAKLAVAYA DA DÜZENLEME GELDİ
Yeni uygulamaya göre, içeriğinde Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanılan baklavalar, artık “fıstıklı baklava” ismiyle satılamayacak.
Bu tür ürünler için “yer fıstıklı baklava” ibaresinin kullanılması zorunlu olacak.