Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, son dönemde özellikle çocuklar ve gençler arasında sosyal medyada hızla yayılan “Ejderha Nefesi” adlı sıvı azotla hazırlanan atıştırmalıklara ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bilgilendirme içeriklerinde, bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri barındırabileceğine dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN TEHLİKELİ AKIM

Sosyal medya platformlarında milyonlarca kez görüntülenen ve tüketildiğinde ağızdan yoğun duman çıkmasıyla dikkat çeken bu ürünler, “Ejderha Nefesi” olarak biliniyor. Görsel etkisi nedeniyle ilgi gören atıştırmalıkların, yaklaşık -196 santigrat derece sıcaklığa sahip sıvı azot kullanılarak hazırlandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamalarına göre, sıvı azot bazı yiyeceklerde ve meyvelerde yalnızca görsel bir “duman efekti” oluşturmak amacıyla kullanılıyor.

SIVI AZOT TAM BUHARLAŞMAZSA TEHLİKE BAŞLIYOR

Paylaşılan bilgilendirme görsellerinde, sıvı azotun tamamen buharlaşmadan tüketilmesi halinde ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği vurgulandı. Bu durumun özellikle dikkat edilmesi gereken bir risk oluşturduğu ifade edildi.

Bakanlığa göre, sıvı azotun yeterince uçmaması durumunda şu sağlık problemleri görülebiliyor:

Ağız ve dil bölgesinde yanıklar

Dişlerde ciddi hasarlar

Boğaz ve solunum yollarında yaralanmalar

GÖRSEL ETKİYE KANMAYIN UYARISI

Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle çocuklar ve gençlerin sosyal medyada trend haline gelen içeriklerden etkilenerek bu tür ürünlere yöneldiğine dikkat çekti. Kısa süreli görsel şov amacıyla sunulan bu atıştırmalıkların ciddi sağlık riskleri taşıdığı ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın mesajı ise "1 dakikalık eğlence için sağlığınızdan olmaya değer mi?" oldu.