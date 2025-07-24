Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7555 sayılı Kanun kapsamında binek otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yeni bir düzenlemeye gitti.

Yapılan değişiklikle motor silindir hacmi, batarya kapasitesi ve elektrikli menzil gibi kriterler dikkate alınarak ÖTV matrahları ve oranları güncellendi. Bakanlığın 'cari açığı kapatmak için' ve 'enflasyona etkisinin yok denecek kadar az olacak' açıklaması sektör temsilcileri ve vatandaşlar tarafından 'tuhaf' bulundu.

CARİ AÇIĞA KARŞI ÖTV ARTIŞI

Bakanlık, alınan bu kararla temel amacın cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Özellikle ithal araçlarda artan tüketimin dış ticaret dengesine olan etkisine dikkat çekilirken, yeni ÖTV oranlarının buna karşı bir dengeleme mekanizması olarak kurgulandığı belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre:

Satış yoğunluğu yüksek bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında düşürüldü.

Bazı modellerde mevcut oranlar korundu.

Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırıldı.

Bu şekilde farklı segmentlerde hem teşvik edici hem de dengeleyici bir modelin benimsendiği görülüyor.

ARTIŞIN ENFLASYONA ETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni düzenlemenin hem vergi indirimi hem artışı içermesi nedeniyle piyasaya etkisinin sınırlı olacağını açıkladı. Buna göre, yapılan hesaplamalar doğrultusunda düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisi yalnızca 0,0019 puan olarak öngörülüyor.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır. Bu çerçevede; Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir, Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur, Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır. Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TOGG'UN FİYATI FIRLADI

Araçlarda, %90, %100 ve %170 gibi 3 yeni ÖTV dilimi de getirilirken yüzde 100 elektrikli yerli otomobil Togg'un fiyatı değişti.

En düşük yüzde 10'luk ÖTV diliminde olan elektrikli araçların ÖTV dilimi yüzde 25'e çıkarılmasının ardından son zamanlarda elektrikli araçlarda yaşanan satış artışlarında düşüşlerin yaşanması bekleniyor.