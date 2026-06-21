Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, içinde orman gülü bulunduğu belirtilen ürünlere ilişkin tüketicilere yönelik bir uyarı yayımladı.

Genel Müdürlüğünün hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yetişen ve halk arasında orman gülü ya da komar olarak bilinen Rhododendron türlerinin çiçeklerinin reçel ve benzeri gıdaların yapımında kullanıldığına dair paylaşımlar yapıldığına dikkat çekildi.

DOĞAL OLMASI GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Açıklamada, doğada kendiliğinden yetişen bitkilerin gıda olarak kullanımının bitkinin türüne, hangi kısmının kullanıldığına, hazırlanma yöntemine ve tüketim miktarına göre değişkenlik gösterdiği vurgulandı. Bir bitkinin doğal ortamda bulunmasının ya da yöresel olarak tanınmasının, onun güvenli şekilde tüketilebileceği anlamına gelmediği ifade edildi.

YASAL LİSTELERDE YER ALMIYOR

Bakanlık bünyesindeki Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu tarafından hazırlanan “Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Listesi”nde ve Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği’nde Rhododendron türlerinin yer almadığı belirtildi.

Ormangülü meyvesinin güvenilirliğine ilişkin olarak Bakanlık tarafından yapılmış bir değerlendirme bulunmadığı da açıklamada yer aldı.

GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSKLİ BULUNDU

Açıklamada, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin değerlendirmeleri ve mevcut bilimsel literatürün incelenmesi sonucunda bu bitkinin güvenilir olmadığı yönünde bulgular bulunduğu ifade edildi.

Bu kapsamda şu uyarıya yer verildi:

"Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi değerlendirmesi ve bu konudaki diğer literatür bilgileri incelendiğinde, bu bitkinin güvenilir olmadığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, içeriğinde orman gülü-komar çiçeği bulunduğu belirtilen reçel, şurup, macun, çay ve benzeri ürünlerin satın alınmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Şüpheli ürün ve satışlara ilişkin bildirimlerin, Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması'nda yer alan 'Çek-Gönder' özelliği üzerinden fotoğraf ve konum bilgisi eklenerek yapılması mümkündür."

Yetkililer, tüketicilerin şüpheli ürünlerle karşılaşmaları durumunda Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması üzerinden fotoğraf ve konum bilgisi ekleyerek bildirimde bulunabileceklerini de hatırlattı.