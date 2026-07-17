Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı Mahallesi'nde Kroman Çelik Sanayi A.Ş. tarafından kurulması planlanan Tehlikesiz Atık (Cüruf) Geri Kazanım ve Düzenli Depolama Tesisi projesi için yürütülen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci olumsuz sonuçlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaklaşık 99 dönümlük alanda hayata geçirilmesi planlanan proje hakkında "ÇED Olumsuz" kararı verdi.

BAKANLIK KARARI RESMEN DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şirkete ait ÇED raporunun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendiği belirtilerek, ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi kapsamında proje hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz" kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kararın Kocaeli Valiliği aracılığıyla kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

94 MİLYON LİRALIK YATIRIM PLANI RAFA KALKTI

Projeye ilişkin dosyada yatırım bedeli 94 milyon 320 bin lira olarak açıklanmıştı. Planlamaya göre inşaat sürecinde 15, işletme döneminde ise 12 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyordu.

Bakanlığın verdiği "ÇED Olumsuz" kararıyla birlikte, tesisin mevcut proje kapsamında çevresel uygunluk süreci tamamlanamadı. Karar, projenin bu haliyle hayata geçirilmesinin önünde önemli bir engel oluştururken, şirketin süreçle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.