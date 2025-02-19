Türkiye’de milyonlarca çocuk okula aç gidiyor, bayat ekmek ve su ile karnını doyurmaya çalışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre çocukların yüzde 62.4’ü de sadece ekmek ve makarna ile besleniyor. Vatandaş eti bayramdan bayrama görürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘Aile Yılı’ adıyla çocuk dergisi yayınladı.

BAYRAMDAN BAYRAMA

Dergide, tasarruf konu edildi ve “Daha az et tüketin” denildi. Derginin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın fotoğrafı yer aldı. Dergide Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Aile toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi, güç kaynağıdır’; Emine Erdoğan’ın ise “Aile güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatıdır” sözlerine yer verildi ve dikkat çeken bir detay da yer aldı. Su tasarrufunun önemine vurgu yapılan yazıda, vatandaşa “Daha az et tüketin” denildi. Dergide “Hayvansal gıdalar üretim süreçlerinde yüksek miktarda su kullanımına sebep olmaktadır. Bir kilo sığır eti üretiminde 15 bin 415 litre su kullanılmaktadır” denildi. Vatandaş, “Zaten eti bayramdan bayrama biri getirirse görüyoruz, bu neyin tavsiyesi” diyerek tepki gösterdi.