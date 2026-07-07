Geri dönüşümü teşvik etmek ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen depozito sistemini bazı üretici ve satıcılar haksız kazanç kapısına dönüştürdü.

Ticaret Bakanlığı plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerdeki depozito katılım payı güncellemesinin ardından, maliyet artışının çok üzerinde zam yapan işletmeler hakkında inceleme başlattı.

MARKETLERE VE SEKTÖRE UYARI

Bakanlık, ambalaj güncellemesini fırsat bilip fiyat tarifelerini fahiş şekilde yükselten firmalara karşı anında müdahale kararı aldı. Bu kapsamda hem ulusal hem de yerel ölçekteki zincir marketler ile ilgili sektör temsilcileri açık bir dille uyarıldı. Gerçek maliyet artışının ötesinde yapılacak her türlü fiyatlandırmanın "haksız fiyat uygulaması" olarak kabul edileceği ve yasal işlem doğuracağı belirtildi.

İDARİ YAPTIRIM YOLDA

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından başlatılan saha denetimlerinde, tüketimi en yoğun olan ambalajlı su sektörü başta olmak üzere tüm ambalajlı içecek ürünleri incelemeye alındı. Üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarındaki fiyat akışını kontrol eden ekipler, tüketiciyi mağdur eden işletmeleri raporluyor.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Ülkemizde geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızca konu derhâl incelemeye alınmış; ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."