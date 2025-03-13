Google’ın Trafik Ambargosu Yeniden Gündemde: Bakanlık’tan Açıklama Geldi!

Bağımsız medya kuruluşlarının Google tarafından uygulanan trafik ambargosu nedeniyle yaşadığı erişim sorunu yeniden gündeme geldi. Özellikle haber sitelerinin organik trafiğinde büyük düşüşlere yol açan durum, ilk kez Ekim 2024’te ortaya çıkmış, yaklaşık bir ay sürmüştü. Son olarak ocak ayının sonunda yeniden devreye giren ambargo, birçok haber platformunu olumsuz etkiledi.

Bu süreçte ekonomik zorluklarla boğuşan Gazete Duvar, Google’ın algoritma değişiklikleri nedeniyle ziyaretçi ve reklam gelirlerinde yaşanan kayıpları gerekçe göstererek yayın hayatına son verdi.

CHP'Lİ VEKİLİN SORUSUNA BAKANLIKTAN YANIT

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun, Google’ın trafik ambargosuna ilişkin yönelttiği soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yanıt geldi. BirGün'ün haberine göre Bakanlık, Google’ın Türkiye’de "içerik/yer sağlayıcı konumunda bir arama motoru" olarak faaliyet gösterdiğini ve 5651 sayılı İnternet Kanunu’na tabi olduğunu belirtti.

"ALGORİTMALARINI TİCARİ AMAÇLARLA DEĞİŞTİREBİLİR"

Bakanlık açıklamasında, dijital platformların ticari hedefleri doğrultusunda algoritmalarını değiştirebildiği vurgulandı. Örnek olarak YouTube’un 2024 yılı içinde üç kez algoritma değişikliği yaptığı hatırlatıldı. Google’ın da arama sonuçlarını belirleyen algoritmalarını güncelleyerek sitelerin sıralamalarını değiştirdiği ifade edildi.

GOOGLE YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakanlık, Google yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şirketin herhangi bir internet sitesini kasıtlı olarak hedef almadığını ve ayrımcı bir uygulamada bulunmadığını aktardığını kaydetti. Ancak bağımsız medya kuruluşları, algoritma değişikliklerinin kendilerini doğrudan olumsuz etkilediğini savunuyor.

Google’ın medya kuruluşlarına yönelik trafik akışını nasıl yönlendirdiği ve bu süreçte hangi kriterleri esas aldığı ise hala bilinmiyor.