Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yürürlüğe aldığı 'eritme peynir' tebliğinde kapsamı genişletti.



Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan değişiklik kapsamında 'kaşarlı pide' ya da 'kaşarlı sandviç' gibi ürünlerin satışına yönelik yeni düzenlemeler getirildi.



ERİTME PEYNİR KULLANAN 'KAŞARLI' YAZAMAYACAK



Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre; yeni kılavuz uyarınca, içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviçin adına, “Kaşarlı Sandviç” yazılamayacak. İçeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan pide de, “Kaşarlı Pide” olarak tüketiciye sunulamayacak. Bu tip ürünler, “Eritme Peynirli Pide” olarak adlandırılacak ve tüketiciye bu ad ile sunulabilecek. Öte yandan yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada da fıstıklı baklava yerine, “yer fıstıklı” ifadesi kullanılabilecek.





ERİTME PEYNİR NEDİR?



Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'ne göre eritme peyniri şöyle yapılıyor; bir veya bir kaç çeşit peynirin, doğrudan doğruya veya bu ürünlere gerektiğinde süt tozu, peyniraltı suyu tozu, tereyağı, krema gibi süt ürünleri katılarak elde edilen karışıma emülsifiye edici tuzlar ilave edilerek elde edilen peynir. Emülsifiye edizi tuz olarak genellikle, Trisodyum Fosfat (E339), Sodyum Polifosfat (E452i), Trisodyum Sitrat (E331) kullanılıyor.

Öte yandan Yürürlükteki mevcut Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'nin güncellenmesi de gündemde. Geçtiğimiz Temmuz ayında kamuoyunun görüşüne açılan yeni peynir taslağına göre, “Eritme peynirinin, tulum, örgü, çeçil, dil, tel, abaza, kaşar peyniri gibi geleneksel ve yöresel peynirlerimizi çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya arz edilmesi yasaklanacak. Eritme peyniri etiketinin temel görüş alanında, halihazırda en az 1,2 mm olan gıdanın adının yazım punto büyüklüğü en az 3 mm olacak şekilde arttırılacak.”

(1)"Gıda katkı maddesi olarak kullanılan sitrik asit, askorbik asit ve sodyum sitratın insan lenfosit hücrelerinde genotoksisitesinin değerlendirilmesi"