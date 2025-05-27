Ticaret Bakanlığı, piyasadaki riskli ürünlere karşı denetimlerine devam ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Listeye 26 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir ürün eklendi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan bildirimde, Mersin'de faaliyet gösteren bir firmaya ait uçucu gazla doldurulan balonların kullanıcı sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Balonlar yangın ve yanık riski taşıması nedeniyle piyasadan toplatılıyor.

Ali Yeni Organizasyon Hediyelik Eşya Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından piyasaya arz edilen ve helyum dışındaki çeşitli kimyasallarla doldurulan balonların güvenlik riski taşıdığı tespit edildi.

Bakanlık, ürünlerde kullanılan uçucu gazların yanıcı özellikte olması nedeniyle özellikle çocuklar ve kapalı alanlarda kullanıldığında ciddi yanık ve yangın tehlikesine yol açabileceği belirtildi.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Ürün, “Uçucu Gazla Doldurulan Balonlar” etiketiyle piyasaya sunulmuştu. Yapılan değerlendirme sonucu, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği kapsamında mevzuata aykırı olduğu saptandı. Bu nedenle 23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verildi.