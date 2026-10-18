Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, RAMS Park'ta çatlaklar bulunduğu ve stada yakın bir bölgede toprak kayması meydana geldiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, teknik incelemelerde stadyumda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

14 Ekim 2026 ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarının ardından, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ile Aslanvadi Projesi hakkında iddialar paylaşılmıştı.

Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul İl Müdürlüğü teknik ekipleri, 17 Ekim akşamı ve 18 Ekim sabahı stadyumda ve hemen alt kotundaki Aslanvadi Projesi şantiye alanında yerinde inceleme yaptı.

ASLANVADİ ŞANTİYESİ DE İNCELENDİ

İncelemelerde Aslanvadi Projesi şantiye sahasında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi. Proje kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir." denildi. İstanbul İl Müdürlüğünün, can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmeleri takip ettiği bildirildi.