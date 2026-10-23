Van’da kaybolduktan günler sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, ailesinin avukatları Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç hakkında Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

Avukat Şahin Cangüleç, daha önce basına yansıyan ve dosyada şüpheli olduğu iddia edilen bazı kişilerin kendisi ve Karabulut hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi. Bakanlığın izninin ardından savcılığın yazılı savunma istediğini belirten Cangüleç, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık bu noktada izni verdi ve soruşturmayı yürüten savcılık tarafımızdan yazılı savunma istedi. Biz de bu savunmayı dosyaya sunduk. Şu anda hem benim hem de Abdurrahman Karabulut hakkında, Rojin Kabaiş dosyasında birtakım kişilerin şikâyeti üzerine basına yansıyan haberlerden dolayı soruşturma açıldı”.

Kabaiş’in ölümüne ilişkin dosyada yürütülen çalışmaları da anlatan Cangüleç, soruşturmanın geldiği aşama hakkında sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamaları yaptıklarını belirtti. Mersin’den alınan bilirkişi raporu doğrultusunda ilettikleri taleplerin bir kısmının araştırıldığını, diğerleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı.

BAZ İSTASYONU RAPORUNDA 6 KİŞİLİK LİSTE

Cangüleç, bekledikleri daraltılmış baz istasyonu çalışmasına ilişkin raporun dosyaya girdiğini ve çalışmada 6 kişilik bir isim listesi bulunduğunun kendilerine bildirildiğini söyledi. Soruşturmanın selameti açısından bu kişilerin isimlerini açıklamadıklarını belirtti.

Listedeki kişilerin kimlikleri, telefon hatlarının olay günü tam olarak nerede bulunduğu, olayla bağlantılarının olup olmadığı ve DNA örneklerinin alınıp alınmayacağı konusunda savcılığın araştırma yürüttüğünü aktaran Cangüleç, listeye ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

DNA EŞLEŞMESİNDE HENÜZ SONUÇ YOK

Savcılıkla yaptıkları son görüşmede DNA incelemelerinde henüz bir sonuca ulaşılamadığının kendilerine bildirildiğini söyleyen Cangüleç, incelenen örnek sayısında kısmi artış olduğunu aktardı. Sonuçların gelmeye devam ettiğini ancak eşleşme konusunda henüz sonuç alınamadığını belirtti.

Adli Tıp Kurumu raporunun dosyadaki önemine işaret eden Cangüleç, Kabaiş’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiğini söyledi. Bu örneklerin kime ait olduğunun belirlenmesi üzerinde durduklarını vurgulayarak, “Çalışmalar ağırlıklı olarak bu yönde yürütülmektedir. Bu sorunun cevabı henüz bulunamadı.” dedi.

İKİ ÜLKEYE GÖNDERİLEN TELEFON AÇILAMADI

Cangüleç’in verdiği bilgiye göre, Kabaiş’in telefonu daha önce iki farklı ülkeye gönderildi ancak açılamadı. Cangüleç ve Karabulut, telefonu açabileceğini iddia eden kişilerle de görüştü ve bu görüşmeler hakkında savcılığa bilgi verdi. Telefonun açılmasına yönelik çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Dosya kapsamında ilettikleri talepler üzerine savcılığın ilgili şubelere, emniyet müdürlüğüne ve soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliğine yazılar yazdığını belirten Cangüleç, “Şu an soruşturma devam ediyor. Ancak henüz somut bir kişiye, somut şüphelilere veya somut delillere ulaşılamadı.” ifadelerini kullandı.