Cem YILDIRIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 13 katlı, 52 daireli bir binanın “sudan ucuz” fiyata kiralandığı iddiası TBMM gündemine getirildi. CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, Ankara Esenboğa Havalimanı yolunda ve Pursaklar bölgesinde aylık 88 bin lira, yıllık 1 milyon 60 bin liraya yapılan kiralama ile kamu zararı oluştuğunu vurguladı.

Gökçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına ait Pursaklar Özal Bulvarı üzerinde ve her katta 4 daire bulunan 13 katlı binanın konumu ile büyüklüğü de dikkate alındığında kiranın çok düşük kaldığını kaydetti.

88 BİN TL’YE 52 DAİRE

Bu binanın 1 Ağustos 2024 tarihinde yıllık 1 milyon 60 bin liraya kiraya verildiği iddiasını dile getiren Gökçek, “Ankara’nın merkezinde, 13 katlı ve 52 dairelik bir kamu binasının aylık sadece 88 bin TL’ye kiralanması kabul edilemez’’ dedi.

Bu hesapla kira bedelinin, daire başı 1692 lira olduğu görüldü. Gökçek şunları söyledi:

“Bu kadar düşük bir bedelle yapılan kiralama, kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanılmadığının açık bir göstergesidir. Bakanlık bu kiralama öncesi piyasa araştırması yaptı mı?”

Bakan soruşturma başlatacak mı?

TBMM’ye verilen önergede Bakan Vedat Işıkhan’a, “Düşük kira miktarı ile kamunun zararı olup olmadığının tespiti konusunda işlem başlatılacak mıdır? Bakanlığınıza ait olan başkaca kiralanan taşınmazlar var mıdır ve bunlara ait kira bedelleri nedir’’ sorularını yöneltildi.