İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla trafikte karmaşayı bitiren düzenlenme tamamlandı.

TELEFON TUTUCULARI SERBEST

Yeni yönetmelikle birlikte sürücülerin en çok ceza yediği konuların başında gelen ekipmanlar artık yasal bir zemine oturtuldu. Abdullah Ünver, "Ön cama takılan telefon tutucuları artık serbest hale getirildi. Araç kameralarında da belirlenen ölçüler içinde kullanıldığında cezaya konu olmayacağı artık yeni düzenleme ile birlikte netleşmiş oldu" sözlerini kullandı. Düzenlemeye göre, direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi aşmayan ekipmanların kullanımı trafik güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece serbest kabul edilecek.

ARAÇ İÇ SİSTEMLERİNDE YENİ KRİTER

Araç içi ses sistemleriyle ilgili uygulamada da değişikliğe gidildi. Buna göre, ses sistemlerinden çıkan sesin aracın dışına taşarak çevreyi rahatsız etmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak.

MULTİMEDYA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KARAR

Multimedya ekranlarına ilişkin düzenlemede ise sürücünün görüş alanını engellememesi şartıyla bu sistemlerin kullanımına izin verileceği ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin, trafikte uygulama birliğinin sağlanması ve sürücüler arasında yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi.