Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı e-ticaret sitelerine temsilcilik açma zorunluluğu getirdi.

16 Mayıs’ta Temu yetkilileriyle yapılan görüşmede, firmanın Türkiye’de resmi temsilci ataması ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edildi. Ancak, aradan geçen iki haftaya rağmen Temu’nun bu yükümlülüğü yerine getirmediği belirtildi.

GÜNLÜK 200 BİN KOLİ DENETİMSİZ ÜRÜN

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Bakan Yardımcısı Gürcan, Temu’nun Türkiye’ye günlük kargo miktarının 50 binden 200 bine yükseldiğini, bu ürünlerin Çin’deki atölyelerden doğrudan tüketiciye ulaştığını ve sağlık açısından denetlenmediğini ifade etti. Gürcan, “Kanserojen madde mi, sağlığa zararlı mı, incelenmeden evinize geliyor” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

MECLİS'TE SORULDU

Gürcan’ın “denetimsizlik itirafı” olarak değerlendirilen açıklamaları, TBMM gündemine taşındı. CHP Milletvekili Seda Kaya Ösen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a, “Bugüne kadar Türkiye’ye hangi kanserojen ürünler girmiştir?” sorusunu yönelterek konuya açıklık getirilmesini istedi.