Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, fiyat şeffaflığını artırmak ve gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısını engellemek amacıyla yeni bir düzenleme hazırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kuralların 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacağı bildirildi. Düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında hayata geçirilecek. Tüketiciye indirim veya avantaj sunulmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamları da artık indirimli satış hükümlerine tabi tutulacak.

SON 10 GÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATI ESAS ALINACAK

Yeni kurallar doğrultusunda, indirimli satış reklamlarında yer alan "indirimden önceki fiyat" hesaplanırken, kampanyanın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat baz alınacak. Uygulamayla, ürün fiyatının kampanya öncesinde yapay şekilde yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

BOZULABİLİR ÜRÜNLER İÇİN İSTİSNAİ KURAL

Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmet sektörüne yönelik reklamlarda ise farklı bir yöntem izlenecek. Bu tür ürün ve hizmetlerin reklamlarında, indirimli fiyattan hemen önce uygulanan satış fiyatı esas kabul edilecek.