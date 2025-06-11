Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerini titizlikle sürdürerek taklit ve tağşiş ürün listesini güncelledi.
Bakanlık, vatandaş sağlığını korumak amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, taklit ve tağşiş yapan firmaları mercek altına aldı.
Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ürettiği balda taklit unsurları belirlendi.
Güncellenen liste, kamuoyuyla paylaşılarak tüketiciler uyarıldı.
Bakanlık, gıda sahteciliğine karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.