Ticaret Bakanlığı; emlak ve otomotiv sektörlerinde yaşanan sahtecilikleri, piyasadaki kirliliği ve tüketici mağduriyetlerini engellemek amacıyla devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamındaki saha ve sistem denetimlerine kararlılıkla devam ediyor.

Mevcut düzenlemeler doğrultusunda taşınmaz ilanları yalnızca mülkiyet sahibi, mülk sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları, eşi ya da resmi olarak yetkilendirilmiş yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından portal sistemlerine aktarılabiliyor. Yetki belgesi bulunmayan emlakçılar veya üçüncü şahıslar sisteme ilan girişi gerçekleştiremiyor.

SOSYAL MEDYADAKİ İLAN GÖRSELLERİNE DOĞRULAMA KRİTERİ

Sektör temsilcilerinden gelen talep ve önerileri değerlendiren bakanlık, emlak işletmelerinin sosyal medya mecralarındaki pazarlama faaliyetlerini kapsayan yeni bir teknik altyapı hazırlığı yürütüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bakanlık, sosyal medya üzerinden yapılacak paylaşımlarda ilan detaylarının ve EİDS ile doğrulanmış ilan bağlantısının (linkinin) eksiksiz yer alması şartıyla görsel kullanımına onay vermeyi planlıyor.

Yeni model uyarınca; sosyal medya platformlarında kullanılan fotoğraf ile videoların doğrudan EİDS sisteminde doğrulanmış resmi ilana ait olması gerekecek. Şartların sağlanması durumunda işletmeler, sosyal medya hesaplarında ilgili mülklere ait görselleri mevzuata uygun şekilde paylaşabilecek.