Otomobil alırken yüksek bakım giderlerinden kaçınmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan listede, motor ve şanzıman sağlamlığıyla öne çıkan modeller dikkat çekiyor. Uzman değerlendirmelerine göre bu araçlar; düşük işletme maliyeti, uzun ömürlü kullanım ve ikinci elde değerini koruma gibi avantajlarıyla tercih ediliyor.

Listede yer alan otomobillerin ortak noktası; dayanıklı motor yapıları, kolay bulunabilen yedek parçaları ve güçlü ikinci el piyasası sayesinde kullanıcıya ekonomik bir sahip olma deneyimi sunmaları.

En çok öne çıkan ekonomik ve dayanıklı modeller

Hyundai i20

Şehir içi kullanım için pratik bir seçenek olan i20, 1.2 ve 1.4 litrelik benzinli motorlarıyla biliniyor. Düşük yakıt tüketimi, kolay sürüş karakteri ve ikinci elde gördüğü ilgiyle dikkat çekiyor.

Fiat Egea

Türkiye’de oldukça yaygın kullanılan Egea, özellikle 1.3 Multijet dizel motoruyla düşük yakıt tüketimi ve uygun bakım giderleri sayesinde öne çıkıyor. 1.4 benzinli versiyonu da ekonomik şehir içi kullanım için tercih ediliyor. Fiyat–performans dengesiyle en çok önerilen modeller arasında.

Hyundai Accent Blue / Era

Geniş kullanıcı kitlesine sahip bu modeller, dayanıklılıkları ve uygun yedek parça maliyetleriyle biliniyor. 1.6 CRDi dizel motor seçeneği uzun yol performansıyla öne çıkarken, ikinci elde hızlı alınıp satılabilmesi de avantaj sağlıyor.

Honda Civic (2016 ve sonrası)

1.5 VTEC motoruyla hem performans hem de dayanıklılığı bir arada sunan Civic, 2016 sonrası modellerinde modern donanımlar ve güçlü ikinci el değeriyle dikkat çekiyor. Uzun vadeli kullanımda sorun çıkarmamasıyla öne çıkan araçlardan biri olarak görülüyor.

Toyota Corolla (2012–2018)

Sorunsuzluk ve dayanıklılık denildiğinde akla gelen modellerden olan Corolla, özellikle 1.6 benzinli motoruyla uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Düşük arıza oranı ve güçlü ikinci el piyasası sayesinde Türkiye’de en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor.