Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 8 katlı bir iş merkezinde bakım ve tamir yapılan asansörün halatının kopması sonucu kabinle birlikte düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi’nde meydana geldi. Asansörün halatı, henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Kabinde bakım ve tamir için bulunan Rıdvan G. (25) ile Mazlum A. (30) yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıdvan G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.