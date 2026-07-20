Araştırmaya göre günümüzde mikroçiplerde kullanılan bakır bağlantılar, üretim teknolojileri geliştikçe giderek inceliyor. Ancak teller nanometre ölçeğine indiğinde elektrik direnci artıyor ve performans düşüyor. Geliştirilen yeni nanotel yapısı ise bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırarak daha hızlı ve verimli veri aktarımının önünü açabilir.

ELEKTRONLAR DAHA AZ DİRENÇLE HAREKET EDİYOR

Araştırmacılar, kuantum özelliklere sahip niyobyum arsenit kristallerini son derece ince teller haline getirerek elektrik iletimini test etti. Yapılan deneylerde, nanometre ölçeğinde bu tellerin elektronları bakıra göre daha düşük dirençle taşıdığı görüldü.

Bu özellik sayesinde gelecekte yapay zeka sistemleri, veri merkezleri ve yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanılan işlemcilerin daha hızlı çalışması ve daha az enerji tüketmesi mümkün olabilir.

DAHA KÜÇÜK VE GÜÇLÜ ÇİPLERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Araştırmacılar, yeni malzemenin özellikle birkaç nanometrelik bağlantılar gerektiren yeni nesil çip teknolojileri için umut vadettiğini belirtiyor. Bakır, uzun yıllardır mikroçiplerde standart bağlantı malzemesi olarak kullanılıyor ancak fiziksel sınırlarına yaklaşması nedeniyle alternatif malzemeler üzerinde yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Bilim insanları, niyobyum arsenitin ticari ürünlerde kullanılabilmesi için üretim süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen elde edilen sonuçların, gelecekte daha küçük, daha hızlı ve daha enerji verimli işlemcilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.