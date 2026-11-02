Bakır fiyatları, üç haftalık gerilemenin ardından bir haftanın en düşük kapanış seviyesinden toparlandı. Londra Metal Borsası’nda erken işlemlerde yüzde 0,5 yükselen bakırın ton fiyatı 14.229,50 dolara çıktı.

Cuma günü yüzde 1,4 değer kaybeden bakır, böylece üst üste üçüncü haftalık düşüşünü tamamlamıştı. Pazartesi günü ise teknoloji hisselerindeki sert satışların yatışması ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin küresel büyümeye ilişkin endişeleri hafifletmesi toparlanmaya destek verdi.

Yatırımcıların risk iştahının yeniden canlanmasıyla Asya borsalarının çoğu ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi. Ham petrol fiyatları ise ABD Başkanı Donald Trump’ın, salı günkü ara seçimlerin ardından İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatıp başlatmayacağına karar vermeden önce diplomasiye daha fazla zaman tanıyacağına ilişkin haber üzerine düştü.

ŞİLİ’DE ÜRETİM EN AZ 20 YILIN DİBİNDE

Madenlerdeki arz kısıtlamalarına ilişkin artan işaretler de bakır fiyatını destekliyor. Şili’nin üretimi son çeyrekte en az son 20 yılın en düşük seviyesine gerilerken ülke, gelecek yıl için yalnızca ılımlı bir toparlanma öngörüyor.

Jefferies Financial Group analistleri, notlarında bakırda yapısal bir arz sorunu bulunduğunu belirtti. Analistler, küresel büyüme dayanıklılığını koruduğu sürece bu sorunun fiyat riskini yukarı yönlü tuttuğu değerlendirmesini yaptı.

VERGİ VE YAPAY ZEKA BELİRSİZLİĞİ

Bakır, son iki ayda 14.500 dolar civarında nispeten dar bir aralıkta işlem gördü. Yatırımcılar yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğini, ABD’nin rafine bakıra ithalat vergisi uygulama olasılığını ve Orta Doğu’da askeri gerginliğin tırmanma riskini takip ediyor.

Diğer metallerde ise karışık bir seyir izlendi. Alüminyum yüzde 0,5 gerilerken çinko yatay seyretti, nikel yüzde 1,3 yükseldi.

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