Dünya Bankası, Ekim 2026 dönemine ilişkin Emtia Piyasaları Görünümü raporunda küresel emtia piyasalarının geleceğine yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Raporda özellikle sanayi üretiminde yoğun olarak kullanılan bakır, alüminyum ve kalay gibi metaller öne çıktı.

Küresel emtia fiyatlarında yükseliş beklentisinin gündeme geldiği raporda, metal piyasalarındaki gelişmelerin üretim maliyetleri üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Bakır ve alüminyumda rekor seviyelere yönelik beklentiler, sanayi sektörlerinin maliyet hesaplamalarını da yakından ilgilendiriyor.

BAKIR FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ BİRÇOK SEKTÖRÜ İLGİLENDİRİYOR

Elektrik kablolarından elektronik cihazlara, enerji altyapısından sanayi makinelerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bakır, küresel ekonominin önemli hammaddeleri arasında bulunuyor.

Bakır fiyatlarında yaşanabilecek yükseliş, bu metali yoğun kullanan üreticilerin maliyetlerini artırabilir. Özellikle elektrik, elektronik, enerji ve altyapı yatırımlarında bakır fiyatlarının seyri yakından takip ediliyor.

Türkiye'de de üretim faaliyetlerinde bakır kullanan şirketler açısından uluslararası piyasalardaki fiyat değişimleri önem taşıyor.

Alüminyumda yaşanacak değişim inşaat ve otomotivi etkileyebilir

Hafifliği ve dayanıklılığı nedeniyle birçok sektörde tercih edilen alüminyum; otomotiv, inşaat, beyaz eşya ve ambalaj üretiminde kullanılıyor.

Alüminyum fiyatlarında yaşanabilecek artış, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin hammadde giderlerini etkileyebilir. Özellikle otomotiv üretiminde araçların ağırlığını azaltmak amacıyla alüminyum kullanımının yaygınlaşması, metalin önemini artırıyor.

İnşaat sektöründe ise pencere sistemleri, cephe kaplamaları ve çeşitli yapı elemanlarında kullanılan alüminyumun maliyeti, sektörün yakından izlediği kalemler arasında yer alıyor.

METAL FİYATLARINI HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYECEK?

Bakır ve alüminyum fiyatlarının seyrinde küresel sanayi talebi, maden üretimi, enerji maliyetleri ve jeopolitik gelişmeler belirleyici oluyor.

Özellikle enerji arzında yaşanabilecek kesintiler, madencilik ve metal işleme faaliyetlerinin maliyetlerini artırabiliyor. Bunun yanında küresel sanayi üretimindeki değişimler ve maden arzına ilişkin gelişmeler de fiyatlar üzerinde etkili olabiliyor.

Türkiye açısından ise uluslararası metal fiyatlarının yanı sıra döviz kurundaki hareketlilik de önem taşıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan yükselişin üretim maliyetlerine ve nihai ürün fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı, sektörlerin tedarik koşullarına ve stok durumuna bağlı olacak.