Küresel emtia piyasaları, Asya seansındaki erken işlemlerde pozitif bir seyir izledi. Fiyatlardaki bu yükselişte, ABD’de açıklanan haziran ayı tarım dışı istihdam raporunun zayıf gelmesi kritik rol oynadı.

Veri sonrasında Federal Rezerv’in (Fed) faiz sıkılaştırma politikasını erteleyebileceğine dair beklentiler güçlendi.

Bu gelişmeyle beraber ABD dolarında yaşanan gevşeme, dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları yatırımcılar için daha cazip konuma getirdi.

Makroekonomik duyarlılıktaki bu iyileşmeye, piyasalardaki düşük stok seviyelerinin yarattığı arz sıkışıklığı da eklenince metal fiyatları yukarı yönlü desteklendi.

LONDRA VE DALIAN PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmeler sonrasında Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,6 değer kazanarak 13.446,50 dolara ulaştı.

Çin pazarında bakır çubuklara yönelik alt talep istikrarını korusa da nihai tüketim tarafında henüz çok güçlü bir ivme yakalanabilmiş değil.

Öte yandan, demir cevheri piyasasında da yön yukarı oldu. Dalian Emtia Borsası’nda eylül vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,4 artış kaydederek ton başına 740 yuan seviyesini gördü.

ÇİN ÇELİK SEKTÖRÜNDE ARZ VE KARLILIK DENGESİ

Demir cevheri fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette Çinli çelik fabrikalarının kısa vadeli talebi etkili oluyor. Ancak çelik sektöründeki bol arz ve üreticilerin daralan kar marjları, demir cevherindeki kazançları sınırlayan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Fabrikaların karlılık oranlarında yaşanan bu bozulma, önümüzdeki aylarda demir cevheri talebinin zayıflayabileceği beklentisini de beraberinde getiriyor.

PİYASALARDA ARZ-TALEP VE STOK BASKISI

Demir cevherinde yerel üretim genel olarak yatay ve dengeli bir seyir izliyor. Buna karşın limanlarda biriken yüksek stok seviyeleri, endüstriyel piyasa duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, metal fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyrini arz-talep dengesi ile Çin’deki çelik üretimi trendlerinin belirleyeceğini öngörüyor. Çelik üreticilerinin hammadde alım stratejileri ise doğrudan şirketlerin elde edeceği kar marjlarına bağlı olarak şekillenecek.

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