Bakır fiyatlarındaki son gerilemeye rağmen İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, 2027 için yükseliş beklentisini korudu. Banka, 20 Kasım’da ton başına 12 bin 251 dolardan işlem gören bakırın 2027 sonunda 15 bin 500 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu hedef, yaklaşık yüzde 26,5 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

UBS analistleri, 20 Kasım tarihli raporlarında Çin’deki talep zayıflığı ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin fiyatları baskıladığını belirtti. Buna karşılık üretim aksaklıkları ve arz sıkışıklığının 2027’de fiyatları destekleyebileceğini değerlendirdi.

Bankanın Mart 2027 için ton başına fiyat tahmini 14 bin 500 dolar oldu. Haziran, eylül ve aralık aylarına yönelik beklenti ise 15 bin 500 dolar seviyesinde tutuldu.

ARZ AÇIĞININ 379 BİN TONA ÇIKMASI BEKLENİYOR

UBS’nin yükseliş beklentisinde, küresel bakır üretiminin talebi karşılamakta zorlanması önemli rol oynuyor. Küresel arz açığının 2026’da 219 bin ton, 2027’de ise 379 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Şili’deki üretim kayıpları ve madencilik faaliyetlerindeki aksaklıklar piyasadaki sıkışıklığı artırıyor. Antofagasta üretim tahminini düşürürken First Quantum beklenti aralığını daralttı. BHP de yıllık üretiminde gerileme bildirdi. Teck Resources’ın üretim artışı ise diğer şirketlerdeki kayıpların yalnızca bir bölümünü karşılayabildi.

ÇİN’DE DÜŞÜK STOK, ZAYIF TALEP

Çin’de Şanghay bakır stokları son birkaç yılın en düşük düzeylerine yakın seyrediyor. İthal bakıra yönelik talebin göstergelerinden Yangshan primi, ekimde ton başına yaklaşık 120 dolarken kasımda rekor seviye olan 500 dolara çıktı.

Buna karşılık ekonomik veriler talep konusunda soru işaretleri yaratıyor. Çin’de sabit sermaye yatırımları ocak-ekim döneminde yüzde 8,1 gerilerken perakende satışlar ekimde yalnızca yüzde 0,4 arttı.

Yapay zekâ altyapısı yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Londra Metal Borsası’ndaki (LME) stok artışıyla birlikte, ABD merkezli COMEX ile LME arasındaki bakır fiyat farkı ekimdeki pozitif seviyelerden yaklaşık eksi 350 dolara geriledi.

UBS İKİ DESTEK SEVİYESİ BELİRLEDİ

Son satışların ardından yatırımcıların fiyat artışı beklentisiyle açtığı net uzun pozisyonların sayısı yaklaşık 22 bin 500 kontrat azalarak 20 bin 915’e düştü.

Teknik göstergeler yoğun satışların ardından bakırın aşırı satım bölgesine girdiğine işaret ederken UBS analistleri, ton başına 11 bin 650 ve 10 bin 900 doları önemli destek seviyeleri olarak belirledi. Küresel ekonominin 2027’de yüzde 3,5 büyüyeceği beklentisi de toparlanma ihtimalini destekleyen unsurlar arasında gösterildi.



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