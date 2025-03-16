DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tv100'de katıldığı programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından başlayan 'yeni çözüm süreci'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin yeni süreçte ezber bozduğunu belirten Bakırhan, "Doğu ve Güneydoğu şimdi Devlet Bahçeli’ye dua ediyor" ifadelerini kullandı. Bakırhan, bu tutumun barış sürecinin başarısı için olumlu bir adım olduğunu da dile getirdi.

Bakırhan, Türkçe’nin resmi dil olmasına karşı çıkılmadığını savunarak Kürtlerin sadece kendi dil ve kültürlerini özgürce yaşamak istediklerini ve Cumhuriyet’in kuruluşuna katkı sağladıklarını söyledi.

ADAYLARI KANDİL Mİ BELİRLİYOR?

DEM Parti’nin adaylarının Kandil’in belirlendiği iddiasına ilişkin ise Bakırhan "Bu saçmalık, bütün basının önünde ön seçim yaptık, halk seçti. Bizim adayımız Diyarbakır belirler, Kars belirler, Siirt belirler. Hakkımızda oluşturulan bin bir algı var. Bunların bir karşılığı yok" dedi.

“PKK silahları nasıl, nereye bırakacak, ABD’ye mi verilecek?” sorusuna Bakırhan, “ABD’ye neden bıraksın? Devlet bazı gerekleri yerine getirmesi gerekir. Bu soruları biz de soruyoruz. Bazı yerlerde daha operasyon var. Koskoca devlet bunları düşünüyordur” ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'IN YAPTIĞI ÇAĞRI

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıya da değinen Bakırhan, şunları söyledi:

"Öcalan çağrı yaptı, silahlı taraf da yanıt verdi. “Canı gönülden destekliyoruz” dedi. Sürecin doğru bir şekilde yürümesini konuşmak gerek. PKK kongresini toplamak için bazı gereklilikler var. Fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım.

Bu işin muhatapları zaten mesajları aldılar. Öcalan SDG’ye mektup da gönderdi. Mektubun cevabı da geldi. Biz DEM Parti olarak o mektubu da gelen cevabı da görmedik."

'ANAYASA ŞU AN GÜNDEMİMİZ DEĞİL'

Bakırhan 'yeni Anayasa'ya ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye’nin demokratik bir Anayasaya ihtiyacı var. Biz bunu DEM Parti olarak ilk günden beri söylüyoruz. Ancak şu anda gündemimiz bu değil."

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

"Erdoğan’dan randevu alacaksınız. Kendisi ile ne konuşacaksınız?" sorusuna ise Bakırhan şu yanıtı verdi:

"Bu süreçte istişare çok önemlidir. Tabi ki görüşülmesi, karşılıklı konuşulması gerekiyor. Bu sürecin bazı gerekleri var."

DEM, ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINI DESTEKLEYECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sonraki seçimde aday olup olmayacağı sorusuna ise Bakırhan, DEM Parti olarak seçimde halkın tercihlerine saygı göstereceklerini belirtti.

Erdoğan'ın adaylığına dair bir tavır almayacaklarını, ancak demokratikleşme adına atılacak adımlara yakınlık göstereceklerini ifade etti. Bakırhan, "Kimin aday olacağı bizi ilgilendirmez, biz demokrasi getirecek olana yakınlık gösteririz" dedi ve seçimlere güçlü bir adayla gitmeyi arzu ettiklerini belirtti.