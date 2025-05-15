Muş'ta çiftçilerle buluşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını hatırlatıp, Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan koruculara gerek kalmadığını söylemişti.

Bakırhan, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Partili Bakırhan'ın korucularla ilgili önerisine hem siyaset dünyasından hem de kamuoyundan çok sayıda tepki geldi.

'VATAN EVLATLARINI BU PAÇAVRACILARA MI EZDİRECEKSİNİZ?'

Bakırhan'a seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Korucular, Türkiye Cumhuriyeti için canı pahasına mücadele etmiş evlatlarımızdır.Terörün safında değil, devletinin yanında olmuş onbinlerce Zaza, Türkmen ve Kürt kardeşimizi, bu pespaye dilin hakaretlerine mi terk edeceksiniz? Birlikten, Al Bayraktan yana olan vatan evlatlarını, bu paçavracılara mı ezdireceksiniz? Yazıklar olsun!" dedi.

'HAİNLER DİL UZATAMAZ'

Bir tepki de Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

"Koruculuk sistemi, terörün gölgesinde yaşamayı reddeden, milletin ve devletin yanında duranların karargahıdır. Bu kahramanlarımıza sahip çıkmak, sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milli görevdir" diyen Destici, "Bu onura sahip olan vatan evlatlarına, vatan kavramının ne olduğunu kavrayamayan hainler dil uzatamaz! Bu gibi benzer sakat düşünceleri savunanlar, terörle mücadelenin yükünü sırtlayan bu vatan evlatlarına saygı duymayı öğrenmelidir. Çünkü Türk milleti, şehidini unutmaz, kahramanını yalnız bırakmaz" ifadelerini kullandı.

'DEVLET SAHİPSİZ BIRAKAMAZ'

Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da X hesabından korucularla ilgili bir mesaj paylaştı:

"Devlet ve millet varlığımızın devamı ve terörsüz Türkiye ideali için 41 yıldır cansiperane mücadele eden, şehitler veren, gazi olan korucularımız, güvenlik güçlerimiz gibi devletin namusudur.

Hiçbir mücadele, müzakere namus üzerinden yapılmaz. Devlet, kendi varlığı için bedel ödemiş kimseyi sahipsiz bırakamaz!

Devletin gücü, 41 yıl boyunca terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi yolunda mücadele eden korucuların sopasıdır. Nazikçe hatırlatıyorum."

'KİMSE SOKAĞA ÇIKAMAZKEN...'

Türkiye Güvenlik Korucuları, 'Çoban olsunlar' önerisinde bulunan DEM Partili Bakırhan'a sosyal medya üzerinden cevap verdi:

"DEM’li Tuncer Bakırhan’a karşı açıklamamız.. 1978-1990 yılları arasında kalkışma başlatan terör örgütü PKK kanlı eylemler, hain saldırılar yapıyordu, 1985 yılında PKK ile mücadele etmek için Korucu sistemi kuruldu ve örgüte çok ağır darbeler vuruldu. kimse sokağa çıkamazken Korucular, terör örgütünün karşısında durdu, örgütü sekteye uğrattı. Abdullah Öcalan bir sorgusunda, Korucular bize çok sıkıntı çıkardı, onlara bize katılın dedik kabul etmediler, bizde genç yaşlı demeden onlara saldırdık demişti.. Bu uğurda Şehit olan başta 2 bin Güvenlik Korucusu arkadaşımıza gazi olan 3 bin Korucular ve tüm Şehitlerimize minnettarız.. ruhları şad olsun.."

İşte Bakırhan'a tepkilerden bazıları...