BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2023/625 Esas
DAVALI: HATİCE BOSTANCI -
Davacı TAMER AYDIN tarafından HATİCE BOSTANCI aleyhine açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasında bilirkişi raporunun davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememiz dosyasına 22/06/2026 havale tarihinde ibraz edilen hesap bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02533227