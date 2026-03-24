T.C.

BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Ökmen ve Hatica oğlu, 31/10/1973 FİLİSTİN doğumlu Gazze nüfusunda kayıtlı AŞUR AHMET ve Abdulkadir ve Hanifa oğlu, 15/05/1962 CEZAİR doğumlu Asima Capital nüfusunda kayıtlı TİOUTİ MEBROUK hakkında; Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/11/2017 tarih 2013/363 esas 2017/675 sayılı kararı ile, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 142/1-b maddesi uyarınca 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmiştir.

İşbu ilan metninin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile iki haftalık süre içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.17/03/2026

#ilangovtr Basın no ILN02430009