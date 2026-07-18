BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2025 / 801

Karar No : 2026 / 508

Davacı K.H. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davalılar Aman Khuja ve Suad Salem Khujaaleyhine açılan Evlenmenin Butlanıdavasının yapılan yargılamasında verilen 01/07/2026 tarih ve 2025 / 801 esas- 2026 / 508 karar sayılıkarar gereğince;

HÜKÜM : -Açılan davanın kabulü ile; İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Veliefendi mahallesi/köyü, 10 Cilt numarasına kayıtlı, 1368 Hane numarasına kayıtlı, 1 Birey sıra numarasına kayıtlı, KHUJA ve ZAINAB oğlu, 01/01/1983 JOWZJAN/AFGANİSTAN doğumlu, Davalı AMAN KHUJA -14034116538 T.C. Kimlik numaralı'nın ikinci evlilik yaptığı aynı hanede nüfusa kayıtlı olan SALEM SHUI JAMAL ve LAILA MUBARAK kızı, 06/05/1979 CİDDE/SUUDİ ARABİSTAN doğumlu, Davalı SUAD SALEM KHUJA -14016117102 T.C. Kimlik numaralı'nın arasındaki ikinci evliliğin iptaline,

-Karar kesinleştiğinde bir örneğinin ilgili Nüfus Müdürlüğüne resen gönderilmesine,

Dair nüfus temsilcisinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, kendisine tebligat yapılamayanKhuja ve Zainab oğlu, 01/01/1983 Afganistan doğumlu, 14034116538 T.C. Kimlik Numaralı davalı Aman Khuja'ya ve Salem Shui Jamal ve Laila Mubarak kızı, 06/05/1979 Cidde/Suudi Arabistan doğumlu, 14016117102 T.C. Kimlik numaralı davalı Suad Salem Khuju'ya ilanen tebliğine karar verilmekle,

İşbu ilamın gazetede yayımlandığı son ilan tarihinden itibaren 7. günün sonundatebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edebileceğine, incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacağı, karara karşı istinaf başvurusu yapılmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,

Mahkeme kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere davalılara ilanen tebliğ olunur. 16/07/2026

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