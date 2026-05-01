BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/667 Esas

DAVALI :ŞİLAN KAYA - 01/05/2004 dogumlu, Abdurrahman ve Salihe kızı, 31070186882 T.C Kimlik nolu

Davacı , ÖZCAN KAYA ile Davalı , ŞİLAN KAYA arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle;

Davalı Şilan Kaya'nın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HÜKÜM: 1-Davanın KABULÜ ile Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay mah/köy. TC:44641730278'da nüfusa kayıtlı, Fahrettin ve Menice'den olma, 05/02/1979 doğumlu, davacı ÖZCAN KAYA ile aynı hanede nüfusa kayıtlı, 31070186882 T.C. Kimlik nolu, Abdurrahman ve Salihe'den olma 01/05/2004 doğumlu davalı ŞİLAN KAYA'nın TMK 161 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk Dilan Zerya Kaya'nın(T.C:50488236422) velayetinin davacı baba Özcan Kaya'ya verilmesine,

3-Davalı anne ile velayeti babaya verilen çocuk arasında her ayın 1. Ve 3. Haftası Cumartesi günü saat 10:00 dan pazar günü saat 17:00 kadar , Dini bayramlarının 2. Günü saat 10:00 dan 3. Günü saat 17:00 e kadar, her yıl sömestri tatilinin ilk haftası 2. günüsaat 10:00 dan 8. Günü saat 18:00 e kadar ile Temmuz ayının 1.nci günü saat 10:00 dan 31. Günü saat 18:00'ye kadar anne yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzereŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE,

4-Davacı tarafça maddi tazminat ve manevi tazminat taleplerinden feragat edildiğinden; maddi tazminat ve manevi tazminat taleplerinin ayrı ayrı reddine,

5-Davacı tarafın talebi uyarınca TMK 161 maddesi gereğince zina özel sebebine dayalı olarak boşanma kararı verildiğinden, TMK md 166/1 uyarınca hüküm kurulmasına yer olmadığına,

6-Velayet verilen babaya TMK Madde 353 ve Türk Medeni Kanunun Velayet, Vesayet ve Miras hükümlerinin uygulanmasına İlişkin Tüzük 4. Maddesi uyarınca kararın kesinleşmesi müteakip l5 gün içerisinde varsa çocuğun mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda önemli değişiklikleri bildirmesi hususunda ihtar yapılmasına,

7-Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 732,00 TL harçtan peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile eksik 304,40 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

8-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

9-Davacı taraf kendisini vekil marifetiyle temsil ettirdiğinden, AAÜT gereği hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

10-Davacı tarafça yatırılan ve artan gider avansının hükmün kesinleşmesine müteakip talep halinde davacı tarafa iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen açıklandı." şeklinde karar verildiği hususu davalı ŞİLAN KAYA'ya İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 11.05.2026

#ilangovtr Basın no ILN02473898