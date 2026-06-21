T.C.

BAKIRKÖY

16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.97049635-2025/283-Ceza Dava Dosyası

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Mahkememizce sanık AMMAR TAHIR hakkında Nitelikli Cinsel Saldırı, Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından Beraatinekarar verilmiş olup tüm arama ve çabalara rağmen 29.01.2026 tarih 2025/283Esas 2026/62 Karar sayılı Gerekçeli Karar müşteki FATIMA EZZAHRA CHTIOUL'a tebliğ edilememiş olup; kararın ilgililereilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilamın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. Maddesine göre müşteki FATIMA EZZAHRA CHTIOUL''ün bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 15 gün içinde mahkememize veya bulundukları yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02493788