T.C.

BAKIRKÖY

16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.97049635-2025/435-Ceza Dava Dosyası

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Mahkememizce sanık ABDULLAH AL hakkında Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma suçundan Beraatine karar verilmiş olup tüm arama ve çabalara rağmen 24.02.2026 tarih 2025/435Esas 2026/120 Karar sayılı Gerekçeli Karar müşteki EREN ÖZ'e tebliğ edilememiş olup; kararın ilgililere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilamın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. Maddesine göre müşteki EREN ÖZ'ün bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 15 gün içinde mahkememize veya bulundukları yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02493804