T.C.

BAKIRKÖY

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2018/582

KARAR NO : 2026/199

Hammmoud ve Maifi oğlu, 1996 Cezair doğumlu sanık MOHAMED ELKHALIL HAMMOUD ile Azouz ve Diridi oğlu, 1993 Cezair doğumlu SEIF EDDINE BENYAHIA haklarında mahkememizin 14/04/2026 tarihli 2018/582 esas 2026/199 karar sayılı dosyasında Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verildiği, kararın tüm çabalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen sanıkların bulunamadığı anlaşıldığından;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE ve Genel İnternet Haber Sitesinde YAYINLATTIRILMASINA-

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıklardan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.15/05/2026

