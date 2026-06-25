BAKIRKÖY 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAKIRKÖY 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/467 Esas

KARAR NO : 2023/384

" Nitelikli Yağma " suçundan Mahkememizin19/10/2023 tarih 2022/467 Esas 2023/ 384 karar sayılı kararı ile sanık MAHMUT DÖNERhakkındaTCK nun 149/1-a-d-hmaddesi gereğinceneticeten 10yılhapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, yine " Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma " suçundanneticeten 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ,

Mağdur, müştekisuçtan zarar görenAZİZA DAVLYATOVA ' nın yargılama aşamasındakendisine ulaşılmamış ve duruşmalardan ,mahkememiz 19/10/2023 tarihli gerekçeli kararından haberdar edilemeyipkarartüm aramalarakendisine tebliğ edilememiştir.

Mahkememiz dosyasındabulunan müşteki Muhammedali veMehri den olma 1999 yılı Tacikistand.lu AZİZA DAVLYATOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDEve ELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize hitaben verilen dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi, tutuklu ya da hükümlü sanık bakımından ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe sunmak suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yasa yolu açık olmak üzere, aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 19/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02495452