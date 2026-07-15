BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/671 Esas

Konu : İlan metni

İLAN

Bakırköy 11. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açılan mirasçılık belgesi istemi davasında, miras bırakan Batman ili, Merkez ilçesi, İluh mahallesi/köyü, Cilt No:10 Hane No:483 Birey Sıra No:1'de nüfusa kayıtlı 17.05.1946 Batman doğumlu Remziye BİRCAN'ın mirasçılarına ulaşılamadığından, TMK'nun 501, 594 maddeleri uyarınca hazinenin mirasçılığı yönünden değerlendirme yapılacağından, Remziye BİRCAN'ınmirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 17. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/671 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği 2. kez ilanen duyurulur. 07.07.2026

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