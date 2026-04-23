BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2022/282 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/282 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, Karabayır Mevkii, 694 Ada 12 Parsel Sayılı 491,37 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 64/1968 Arsa Paylı B Blok 2.Normal Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 24/10/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Esenler İlçesi, Tuna ( Tapuda Esenler ) Mahallesi, 708.Sokakta,tapunun 694 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı ve 708.Sokaktan 22 dış kapı numarası alan 491,37m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Kardeşler Apartmanında 64/21968 arsa paylı B blok 2.kat (7) bağımsız bölüm numaralı "Daire"nin tamamı niteliğindedir. Tuna Mahallesi, 708.Sokak ve 714.Sokak köşesinde bulunan 708.Sokaktan 22 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda ve bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, iki girişli, katlarında üçerdaireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatlı ana binanın 2.katında yer alan (7) bağımsız bölüm numaralı daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre; hol, salon, iki oda, mutfak, banyo, WC, balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibari ile net 71,83m2, brüt 83,00m2 alana sahiptir. Dairede mutfakta sabit tezgah üzerinde ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC, oda ve salon zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, ahşap iç kapılı, ıslak zeminler seramik, banyo ve WC duvarları seramik olan dairede doğalgaz, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, daire giriş kapısı çeliktir. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

İmar Durumu:Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 117635 sayılı imar durum belgesine göre Esenler İlçesi, Tuna Mahallesi, 694 ada 12 parsel sayılı taşınmaz; 13.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen "Bitişik Nizam 4 kat Konut Alanı"nda kısmen de "Yol Alanın" da kalmaktadır. Söz konusu 694 ada 12 parsel sayılı taşınmazın üzerinden Enerji Nakil Hattı geçtiğinden irtifa TEİŞ Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda belirlenecektir denilmiştir.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: BEYAN:Otopark Bedeline İlişkin Taahhütname Bulunmaktadır.-01/03/2013-2747

BEYAN:Yönetim Planı-22/01/2014-1049

BEYAN:KM ne Çevrilmiştir.-27/11/2020-17314

BEYAN:AT KM ne Çevrilmiştir.-27/11/2020-17314 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 14:05

17/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02453821