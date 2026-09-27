BAKIRKÖY 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BAKIRKÖY 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/397 Esas

DAVACI : TARIK GÜZEL

DAVALI : LOKMAN KARASU - 32*******00 T.C. numaralı, Memet ve Güllü'den olma, 01/12/1972 doğum tarihli

Davacı Tarık Güzel tarafından davalı Lokman Karasu ve diğer davalılar aleyhine açılan ve 2026/397 Esas sayılı sıraya kaydı yapılan; İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna Mah. Kuleli Mevki 15 Pafta 10797 Parselde kayıtlı taşınmazın arsa paylarının düzeltilmesine ilişkin açılan davada, davalının MERNİS adresinin bulunmadığından ve yapılan tüm adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Lokman KARASU'nun duruşmanın bırakıldığı 14/12/2026 günü saat: 10:55'de Bakırköy 18. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ya da kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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