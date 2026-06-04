BAKIRKÖY 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/345

Karar No: 2026/232

İLAN

DolandırıcılıksuçundanNasrettin ve Gülşah oğlu 27/12/1992 Nusaybin doğumlu, sanık Şerif DEMİR,

Hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, 29/04/2026 tarih 2024/345 Esas, 2026/232 Karar sayılı ilamı ileTCK' nun 157/1 maddesi uyarınca2 yıl 6 ay hapis ve 2.400 TL Adli Para cezasına dair karar sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen adreslerine tebligat çıkarılmış ancak sanığa ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE YEREL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 01/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02479510