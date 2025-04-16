T.C. BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/489

Karar No :2025/233

İLAN KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/489-2025/233 karar sayılı ilamı ile Sanık ALİ KORKMAZ hakkında Kadına karşı basit yaralama suçundan TCK 86/2-286/3-a,62,52/2, mad.ger. 22.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,52/4 mad.ger. 24 eşit taksitle ödenmesine CMK 231/5 mad.ger.Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve CMK 231/8 mad.ger.5 yıl süre ile denetim süresi belirlenmesine karar verilmiş olup ,Sanıktüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesindebir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.14/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02206220