BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/489 Esas

KARAR NO : 2026/112

Tehdit, Hakaret ve Kasten Yaralama suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/02/2026 tarihli kararı ile 5237 Sayılı TCK'nın 106/1-2. cümlesi gereği BERAATİNE, 125/1 maddesi gereği DÜŞMESİNE, 86/2.2.cümle maddesi gereği 10 AY 3 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Ali Talip ve Kimye oğlu, 12/04/1969 Taşlıçay doğumlu, TC Kimlik No:22546208986 olan sanık MEHMETŞERİF ARSLAN'ın adreslerine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 17/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02513292